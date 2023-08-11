Будет ли еще сильная жара в августе: синоптики удивили прогнозом

В начале недели в Украине снизилась температура воздуха. Таких высоких значений, как в прошлые выходные, уже не наблюдалось. Но будет ли еще сильная жара, спрогнозировали синоптики.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что уже скоро будет меньше дождей, а температура вырастет.

Обратите внимание Последний раз такая жара была 13 лет назад: в Киеве зафиксировали температурный рекорд

Ждать ли +30 градусов и выше

По предварительным расчетам, начиная с 13 – 14 августа осадков станет меньше.

Вновь в дневные часы столбики термометров могут чаще достигать +30 и выше в большинстве регионов, а не только на Юге и Востоке. Но это опять же не будет таким долговременным — 3 – 5 дней. Пока так,

– отметила Птуха.

Также добавила, что с 13 августа будет больше преобладать поле высокого давления, то есть антициклональный характер погоды. Вероятно, во второй декаде месяца уже будет меньше осадков и, соответственно, немного выше значения температуры.

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Ориентировочный прогноз на 13 августа / Скриншот из Укргидрометцентра