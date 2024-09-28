Аномальная жара: будет ли в Украине еще +30 градусов

В этом году сентябрь удивляет аномальным теплом. Температура превышала +30 градусов.

И будет ли в Украине еще сильная жара, накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будет ли еще жара в Украине

Эксперт отмечала, что теплее всего будет в пятницу и субботу. В частности, +29 градусов. Возможно, локально по Югу даже до +30 градусов.

Конечно, это уже не летние тридцатки. Потому что там и ночи прохладнее. Но, все равно в дневные часы будет довольно такая летняя погода. Это в пятницу и субботу. Дальше уже у нас смена,

– сказала Наталья Птуха.

Заметила, что на Западе изменение погоды начнется уже в субботу. Будет пролегать атмосферный фронт пролегать, а в воскресенье он уже достигнет и остальную территорию Украины.

Синоптик отметила, что такие высокие температуры, которые наблюдались в этом году, являются необычными для сентября.

Среднесуточные температуры в Украине преимущественно были выше климатической нормы на 3 – 9 градусов. Итоги этого месяца, конечно, будут уже в первые дни октября. Но уже сейчас можно говорить, что, скорее всего, сентябрь будет на одном из первых мест по теплоте для Украины за всю историю наблюдений,

– подчеркнула Птуха.

Добавила, официальная информация будет в октябре. Эксперты проанализируют, особенно после последних двух дней с очень высокими значениями температуры.

"Метеорологическая осень в сентябре у нас так и не наступила. До сих пор продолжается метеорологическое лето. И даже будет усиливаться, скажем так, в том плане, что определенное повышение температуры будет, хотя и кратковременное", – отметила синоптик.

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Обратите внимание! Укргидрометцентр прогнозирует, что в октябре месячная температура воздуха предполагается в пределах +7 – +13 градусов, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31 – 67 миллиметров, в Карпатах местами 77 – 101 миллиметр, что в пределах нормы.