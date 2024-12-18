Будут ли сильные снегопады или ливни в ближайшие дни

После резкого похолодания со значительными морозами в Украине снова потеплело. Сильных осадков на этой неделе еще не было.

Но ждать ли их в ближайшие дни и когда образуется снежный покров, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие двое суток осадков преимущественно не будет. Только 19 декабря на Северо-Востоке, днем 20 декабря на Западе и Севере местами небольшой дождь с мокрым снегом.

В субботу, 21 декабря, в центральных, ночью и в северных областях и Карпатском регионе небольшой дождь с мокрым снегом. Днем в восточных, южных областях и Крыму небольшой дождь.

Наталья Птуха отметила, сильные осадки в Украине пока не ожидаются. Также отметила, в условиях изменения климата дожди в декабре становятся все более привычным явлением.

На следующей неделе снова могут быть атмосферные процессы с Северо-Запада. Возможно, немного добавят все же осадков. Если температура будет несколько ниже 0 градусов, будет мокрый снежок, и тогда может образоваться немного снежного покрова,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

Кстати, Наталья Птуха также ответила, какой может быть погода на Рождество в Украине.