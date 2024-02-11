Февраль удивит: ударят ли в ближайшие дни сильные морозы

В Украине снова потепление. В части областей более чем 15 градусов. Впрочем, уже вскоре снова ожидается похолодание.

Какая будет погода в ближайшие дни, когда придет похолодание, и ждать ли сильных морозов, передает 24 Канал.

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Будут ли трескучие морозы в ближайшие дни

Синоптики спрогнозировали, какая же будет погода в следующие трое суток. В частности, в течение 11 – 13 февраля. Отметили, что временами ожидается небольшой и умеренный дождь. Кстати, в воскресенье в северных и восточных областях с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега.

Также 11 февраля на большей части территории Украины туман. Кроме того, в воскресенье – вторник февраля на дорогах в северных и восточных областях местами гололедица.

Ночью воскресенья на Востоке и Северо-Востоке около 0, днем – от 3 до 8 градусов тепла. На остальной территории 7 – 12. Впрочем, на Закарпатье, Прикарпатье, Одещине и в Крыму даже до +16.

12 – 13 февраля в Украине, кроме Юга, повышение температуры, днем 13 февраля – снижение на 3 – 6 градусов,

– предупредили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 13 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, как минимум до 15 февраля резкого возвращения трескучих морозов в Украине, вероятно, не будет. Более того, никакие морозы как днем, так и ночью пока нигде не ожидаются.

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Ориентировочный прогноз погоды на 15 февраля / Скриншот Укргидрометцентра

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