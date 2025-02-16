Аномальный холод: какой будет погода на следующей неделе

В течение недели в Украине ожидается период аномально холодной погоды. Среднесуточная температура может быть меньше климатической нормы на 5 – 8 градусов. Кое-где будет идти снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Мороз и снег в Украине

Так, по прогнозу Кибальчича, 17 – 23 февраля в Украине будет морозная погода, местами с небольшим снегом.

В течение почти всей недели ожидается период аномально холодной погоды со среднесуточными значениями температуры воздуха на 5 – 8 градусов ниже климатической нормы,

– отметил метеоролог.

Также объяснил, что морозная погода будет связана с господством холодной воздушной массы арктического происхождения, а также влиянием поля высокого атмосферного давления. Временами будет идти снег. Впрочем, преимущественно ожидаются незначительные осадки.

Прогноз погоды на 17 – 23 февраля