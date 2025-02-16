Аномальный холод: какой будет погода на следующей неделе
В течение недели в Украине ожидается период аномально холодной погоды. Среднесуточная температура может быть меньше климатической нормы на 5 – 8 градусов. Кое-где будет идти снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Мороз и снег в Украине
Так, по прогнозу Кибальчича, 17 – 23 февраля в Украине будет морозная погода, местами с небольшим снегом.
В течение почти всей недели ожидается период аномально холодной погоды со среднесуточными значениями температуры воздуха на 5 – 8 градусов ниже климатической нормы,
– отметил метеоролог.
Также объяснил, что морозная погода будет связана с господством холодной воздушной массы арктического происхождения, а также влиянием поля высокого атмосферного давления. Временами будет идти снег. Впрочем, преимущественно ожидаются незначительные осадки.
Прогноз погоды на 17 – 23 февраля
- В понедельник, 17 февраля, ночью местами на Западе, днем в Карпатах и центральных областях возможен небольшой снег. Между тем на остальной территории без существенных осадков. Гололедица на дорогах большинства областей. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью -7 – -12, однако, на Севере, Востоке и в Карпатах -13 – -18, а местами даже до -20. Днем -3 – -8, в южной части и на Закарпатье -2 – +3 градуса.
- Во вторник на всей территории Украины холодная погода без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -8 – -13 градусов, но в северных и восточных областях, а еще в Карпатах -14 – -19 градусов, местами и до -21 градуса. Днем -2 – -7, на Юге и Закарпатье -2 – +3.
- В среду, 19 февраля, ночью без существенных осадков, днем на Западе и местами Севере возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, но в северных и западных областях юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью -7 – -12 градусов. Однако на Севере, Востоке и в Карпатах -13 – -19 градусов. Днем -1 – -6, в Закарпатской и южных областях -3 – +2.
- В четверг на Севере, Юге и в центральных областях ожидается небольшой снег. На остальной территории – без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, но на Западе и Севере северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью -5 – -10, на Востоке и в Карпатах -11 – -16. Днем -1 – -6, но в западных и южных областях -3 – +2.
- В пятницу, 21 февраля, существенные осадки уже не ожидаются в большинстве регионов. Только ночью в оккупированном Крыму может пройти небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду, в Крыму и Приазовье возможны порывы, 15 – 17 метров на секунду. Ночью -6 – -11 градусов, в северных, восточных областях и Карпатах -11 – -16 градусов. Днем -2 – -7, на Западе и Юге -4 – +1.
- В субботу и воскресенье, 22 – 23 февраля, вероятно, будет удерживать морозная и сухая погода под влиянием антициклона. Ночью в центральных и западных областях возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -7 – -12, на Севере и Востоке -12 – -18 градусов, ночью 23 февраля местами до -20 градусов. Днем -2 – -8, в южных и западных областях -3 – +2 градуса.