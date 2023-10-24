Первые прогнозы на декабрь 2023: ударят ли лютые морозы и засыплет снегом

24 октября 2023, 20:00
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Источник:

Obozrevatel

Украинцы еще могут насладиться тёплыми осенними днями. Тем временем синоптики уже подготовили первый прогноз на декабрь.

Чем будет удивлять погода в декабре, ждать ли сильных морозов и снегопадов, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Кстати говоря В каких областях на этой неделе ожидается снег

Какая будет погода в декабре

Метеоролог прогнозирует, что в декабре этого года будет мягкая и достаточно теплая для зимы погода. Впрочем, в середине месяца все же возможно резкое похолодание до -15 градусов. Правда, продлится оно всего несколько дней.

"Дальше снова потепление", – подчеркнула Вазира Мартазинова.

Кстати, представитель Укргидрометцентра отметила, что зимой осадков будет мало. Из-за преимущественно плюсовых температур это в основном снег с дождем или мокрый снег.

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Чего ждать от погоды в ближайшие трое суток

  • Синоптики Укргидрометцентра также обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток, 24 – 26 октября.
  • Так, 24 октября в северо-восточной части, днем и на Закарпатье местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
  • В последующие двое суток в Украине пройдут умеренные дожди.
  • Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный, с порывами 7 – 12 метров в секунду.
  • В среду в Украине, в четверг на Левобережье кое-где порывы 15 – 20 метров в секунду.
  • В общем, еще будет тепло. Кстати, морозов пока вообще не прогнозируют.
  • На Юге ночью 8 – 14, днем 16 – 22 градуса. На остальной территории Украины ночью 5 – 12. Впрочем, 25 октября в восточных и северо-восточных областях 0 – 4 градусов тепла, днем 10 – 16 градусов.
  • В четверг на Северо-Востоке уже ожидается 6 – 11 градусов тепла.

Автор: Юлія Муріна