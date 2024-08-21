Погода на День Независимости: будут ли дожди 24 августа

Уже в эту субботу Украина будет отмечать День Независимости. Какой будет погода 24 августа, спрогнозировали синоптики.

Так, накануне Игорь Кибальчич сделал прогноз на неделю. Будет ли на День Независимости сильная жара, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды на День Независимости

По прогнозу Кибальчича, в субботу по всей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +13 – +18 градусов, на побережье морей до +21. Днем в Украине +29 – +34 градуса. Впрочем, на Юго-Западе местами снова сильная жара, в частности, +35 – +38 градусов.

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Кстати, вероятно, сильная жара будет в юго-западных областях и в воскресенье, 25 августа. Кроме того, осадки на территории нашего государства не ожидаются.