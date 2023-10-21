Как долго в Украине еще будет тепло: когда снова ждать похолодания

В Украину возвращается тепло. Уже в выходные в части областей будет летняя погода. Пригреет почти до 30 градусов.

Чем будет удивлять погода этого месяца, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Обратите внимание В Украине будет еще одно бабье лето: когда начнется и где ждать почти +30

Сколько еще дней будет тепло в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 20 октября ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях временами возможны дожди. В последующие двое суток в западных областях, днем 23 октября и в северо-восточных местами небольшие дожди (на Закарпатье умеренные). Тем временем на остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах и на Прикарпатье кое-где порывы 15 – 22 метра в секунду.

Температура ночью 8 – 13 тепла, на Западе и Юге страны 14 – 18. Днем 17 – 22, в субботу в большинстве областей, в воскресенье в южной части 23 – 28, завтра (20 октября – 24 Канал) на северо-востоке 6 – 11. градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Так что тепло еще будет удерживаться. Наталья Птуха отметила, что яркие атмосферные фронты на следующей неделе не ожидаются. Там будет меньше осадков и соответственно по Югу еще может удерживаться до +20 градусов.

Посмотрим более конкретно, какие там температурные показатели будут на следующей неделе, после прохождения атмосферного фронта. Возможно, там еще несколько дней будет достаточно погоже,

– добавила синоптик.

Заметим, что, согласно данным на картах, уже с 24 октября температура в Украине может снова снизиться. Впрочем, морозы пока не прогнозируют.

Ночью, вероятно, прохладнее, на Западе – всего 4 – 7 тепла. Днем в ряде областей 10 – 14 градусов.

Читайте также Тепло возвращается: прогноз погоды в Украине на 21 октября

Ориентировочный прогноз погоды на 24 октября / Скриншот из Укргидрометцентра