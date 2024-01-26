Сильные морозы или уже тепло: какая будет погода в феврале

В январе не обошлось как без морозов до -25, так и длительных периодов тепла. Впрочем, первый месяц года плавно подходит к концу. До февраля уже меньше недели.

Какая будет погода в феврале 2024 года, ждать ли значительных морозов или же наоборот аномального тепла, в интервью "Фактам" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в феврале

Синоптик отметила, что пока рано детального говорить о погоде в следующий месяц. Впрочем, есть определенные тенденции того, что, как и в январе, в феврале средняя месячная температура может быть где-то на 1 – 1,5 градуса выше климатической нормы. Впрочем, эта разница не является большой.

Конечно же, могут быть разные периоды. Как мы видим, завершение января и начало февраля у нас также могут быть с морозами. То есть такая более зимняя погода. Но это абсолютно не исключает каких-то периодов более теплой погоды с повышением температуры,

– рассказала Наталья Птуха.

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Прогноз погоды на ближайшие трое суток