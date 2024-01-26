Сильные морозы или уже тепло: какая будет погода в феврале
В январе не обошлось как без морозов до -25, так и длительных периодов тепла. Впрочем, первый месяц года плавно подходит к концу. До февраля уже меньше недели.
Какая будет погода в феврале 2024 года, ждать ли значительных морозов или же наоборот аномального тепла, в интервью "Фактам" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.
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Какая будет погода в феврале
Синоптик отметила, что пока рано детального говорить о погоде в следующий месяц. Впрочем, есть определенные тенденции того, что, как и в январе, в феврале средняя месячная температура может быть где-то на 1 – 1,5 градуса выше климатической нормы. Впрочем, эта разница не является большой.
Конечно же, могут быть разные периоды. Как мы видим, завершение января и начало февраля у нас также могут быть с морозами. То есть такая более зимняя погода. Но это абсолютно не исключает каких-то периодов более теплой погоды с повышением температуры,
– рассказала Наталья Птуха.
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Прогноз погоды на ближайшие трое суток
- В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на трое суток, в частности, с 26 по 28 февраля. Отметили, что в большинстве областей пройдет небольшой и умеренный мокрый снег и снег, местами с дождем.
- В субботу на Западе местами налипание мокрого снега, в юго-восточной части местами гололед.
- На дорогах, кроме Юга, местами гололедица.
- Ветер будет северо-западным с переходом на северо-восточный. Порывы 7 – 12 метров в секунду.
- 26 – 27 января в западных, 26 января также в Одесской, местами в Винницкой и Житомирской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.
- Температура ночью и днем от 3 мороза до 3 тепла. Впрочем, ночью 27 января в западных областях, 28 января в Украине 1 – 6 мороза, днем на Юге 1 – 6 тепла.
- В Карпатах – снег, метель. В течение суток 26 января 2 – 7 мороза, в выходные ночью 9 – 15 мороза, днем 3 – 9 мороза.