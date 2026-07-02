Похолодание или снова жара: синоптик ответил, надолго ли сохранится более комфортная погода

После периода сильной жары в Украине ожидается постепенное похолодание. В ближайшее время новой волны раскаленного воздуха не предвидится.

Подробнее об этом представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в интервью 24 каналу.

Смотрите также Сильная жара в Украине: синоптик назвал причину рекордных температур

Будет ли похолодание временным?

Согласно консультативному прогнозу, приведенному синоптиком, с 5 по 9 июля на территории Украины будет преобладать более комфортная погода после сильной жары.

В этот период местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +11…+18 градусов, а днем столбики термометров будут достигать +22…+28 градусов.

Поэтому пока такой тенденции к повышению не наблюдается. Впрочем, будем следить за этим и анализировать, как будут протекать процессы в атмосфере,

– отметил Семилит.

К слову, глобальные климатические модели и ведущие центры прогнозирования установили, что средняя температура в июле этого года ожидается на 2, а в западных областях на 3 градуса выше климатической нормы.

Предварительные прогнозы свидетельствуют, что в среднем температура воздуха будет достигать +21,8…+26 градусов.