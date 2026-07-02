Детальніше про це представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи тимчасовим буде похолодання?

За консультативним прогнозом, який навів синоптик, з 5 по 9 липня на території України переважатиме комфортніша погода після сильної спеки.

У цей період місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +11…+18 градусів, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +22…+28 градусів.

Тому поки такої тенденції до підвищення не спостерігається. Утім, будемо слідкувати за цим і аналізувати, як відбуватимуться процеси в атмосфері,

– зазначив Семиліт.

До слова, глобальні кліматичні моделі та провідні центри прогнозування встановили, що середня температура у липні цього року очікується на 2, а у західних областях на 3, градуси вище за кліматичну норму.

Попередні прогнози свідчать, що в середньому повітря прогріватиметься до +21,8…+26 градусів.