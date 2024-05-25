Будут ли в июне аномальная жара и сильные ливни: прогноз погоды на месяц

Лето уже на следующей неделе. Синоптики спрогнозировали, каким будет первый месяц.

Так, в Укргидрометцентре обнародовали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в июне 2024-го.

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Прогноз погоды на июнь

Средняя месячная температура в июне предполагается 19 – 23 градуса, в горных районах 16 – 19 тепла.

На 1,5 – 2 градуса выше нормы,

– отметили синоптики.

Добавили, что месячное количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметра, что в пределах нормы.

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Краткая климатическая характеристика июня

Средняя месячная температура 17 – 22 градуса, в горных районах 11 – 18 тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха 1 – 9 градусов тепла, в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3 – 3,4 градуса мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха 32 – 38,5 градусов. Впрочем, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами 39 – 39,8. Между тем в горных районах 25 – 33 тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 39 – 93 миллиметра, в Карпатах 101 – 157 (на высокогорье до 184), в Крыму местами 28 – 37.

Где будут осадки в ближайшие трое суток

Синоптики также обнародовали прогноз на трое суток, в частности, 25 – 27 мая. Отметили, что в большинстве областей преимущественно без осадков. Только днем субботы в западных, в воскресенье в юго-восточной части, а в течение суток понедельника на Юге местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет юго-восточный и восточный, 5 – 10 метров в секунду. Днем 25 мая в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 11 градусов, днем 21 – 27 градусов. В воскресенье на Юго-Востоке, в понедельник на Юге страны 17 – 22 градуса.