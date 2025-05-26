Какой будет погода в июне: ждать ли аномального тепла, много дождей и возможны ли заморозки

В этом году май неприятно удивил холодной погодой. Были и заморозки, и даже снег. Впрочем, наконец-то пришло потепление. До лета осталось всего несколько дней.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на июнь

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне намечается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

Ожидаемое месячное количество осадков 45 – 82 миллиметра, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 – 152 миллиметра. Это в пределах (80 – 120%) нормы.

Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений, в Украине достигал +1 – +9 градусов.

Интересно, что в части областей в первый месяц лета ранее кое-где фиксировали заморозки. Так, в Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3–3,4 градуса, а на высокогорье Карпат даже до -5 градусов.

Абсолютный максимум +32 – +38,5 градуса. В Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39 – +39,8 градуса, в Карпатах и горах Крыма +25 – +33 градуса.

Кстати, в июне становятся более активными грозовые процессы. Чаще наблюдаются град и шквалы.

Прогноз погоды на трое суток