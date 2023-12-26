Сильные морозы или снова аномальное тепло: какая будет погода в январе 2024 года

Январь уже на пороге. До Нового года осталось меньше недели. Какой погоды ждать украинцам в первый месяц 2024 года, спрогнозировали синоптики.

Так, в Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на январь, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Погода удивит: будет ли в конце декабря резкое похолодание.

Прогноз погоды на январь

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0 – 4 градусов мороза. Впрочем, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 – 2 тепла, что на 1, 5 – 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 32 – 43 миллиметров, в горах Крыма – 77. Это в пределах нормы. Однако в восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 35 – 78 миллиметров (в Карпатах где-то 80 – 100 миллиметров), что несколько больше нормы.

Смотрите также В ночь на Рождество Киев и область накрыла настоящая зимняя вьюга

Краткая климатическая характеристика января

Синоптики рассказали, что средняя месячная температура достигает 0 – 6 градусов мороза, в Крыму от 1 мороза до 4 тепла.

Абсолютный минимум составляет 23 – 27 градусов мороза. В отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38 – 39 градусов, а в Черкасской и Луганской областях иногда даже 40 – 41,9 градуса мороза.

На побережье Крыма 13 – 22 градуса.

Между тем, абсолютный максимум температуры воздуха в январе 10 – 18 тепла, в Крыму до +21, а в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах местами 8 – 9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 26 – 55 миллиметров, на Закарпатье до 89 миллиметров на высокогорье Карпат и Крыма до 125.

Кстати, синоптики заметили, что в январе отмечены сильный ветер, метели, сильный снег, а во время оттепелей – гололед, туман.