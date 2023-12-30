Пригреет до +12: чем удивит погода в начале января
Январь уже на пороге. Впрочем, морозы пока не спешат свирепствовать в Украине. Более того, новый год начнется с тепла.
Какая будет погода в начале января, где ожидаются осадки, а в каких областях температура воздуха еще будет до +11 градусов, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.
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Тепло еще задержится
Директор Укргидрометцентра в эфире "Общественного радио" рассказал, что обычно уже в конце декабря на Севере Украины преобладают небольшие и умеренные морозы. Кроме того, бывало достаточно много снега. Однако в этом году погода аномальная.
В этот раз теплый воздух распространился на всю территорию Украины. Такая теплая погода будет достаточно долго удерживаться – и до Нового года и даже в начале Нового года,
– подчеркнул метеоролог.
Интересно, что на Новый год ожидаются лишь небольшие осадки. В частности, по прогнозу Николая Кульбиды, сначала будет идти небольшой дождь, дальше – с мокрым снегом. И все это на фоне плюсовой температуры.
Заметим, что согласно ориентировочным прогнозам на картах 1 января на Западе и частично на юге без мороза, на остальной территории преимущественно до -1 градуса.
Днем во многих областях до 6 тепла. Тем временем на Юге даже до +12 градусов.
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Сохранится тенденция теплой и бесснежной погоды
- Заметим, Игорь Кибальчич писал, что согласно текущим прогнозам, тенденция теплой, влажной и преимущественно бесснежной погоды сохранится 31 декабря и 1 января.
- Метеоролог отметил, что в этот период ожидается прохождение атмосферных фронтов с запада и преобладание циклонической деятельности.
- По прогнозу синоптика, 31 декабря в западных, северных и центральных областях Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Между тем, на Востоке и Юге без существенных осадков.
- В новогоднюю ночь под влиянием слабого барического гребня с Юга, существенные осадки не ожидаются почти по всей Украине. Только в районе Полесья и в Карпатах возможен снег, мокрый снег.
- Днем 1 января влияние балтийского циклона и его фронтов распространится практически на всю территорию нашего государства. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, туманов, мокрого снега. Также будут наблюдаться туманы, местами гололедица.
- Кстати, днем 31 декабря и 1 января, прогнозирует Кибальчич, будет 3 – 8 тепла. В новогоднюю ночь около 0 градусов.
- Между тем в южных областях и Крыму 1 – 6 тепла, а днем 1 января температура повысится до 6 – 11 градусов.