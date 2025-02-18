В Украину придет атмосферный фронт: как изменится погода

На этой неделе зима будет наверстывать и компенсировать предыдущие теплые месяцы. В ближайшие дни будет сохраняться морозная погода. Уже вскоре ожидается прохождение еще одного атмосферного фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Какой будет погода весной 2025: прогноз на март, апрель и май

Погода в Украине

Наталья Птуха рассказала, что в среду и четверг через территорию Украины пройдет еще один атмосферный фронт.

Кое-где добавит еще несколько сантиметров снега в некоторые области. Обратите внимание, что на дорогах страны сохраняется гололедица,

– отметила синоптик.

Также объясняла, что во вторник погоду еще будет определять поле повышенного давления. Поэтому без осадков.

А вот 19 числа с северо-запада поступит атмосферный фронт который повлечет в среду в западных, северных и центральных областях, а 20 числа уже в большинстве регионов Украины небольшой снег,

– подчеркнула Птуха.

Впрочем, дальше снова будет преобладать поле высокого давления. Оно обеспечит нам погоду без осадков.

Ветер будет очень слабенький и переменных направлений. Только во время прохождения атмосферного фронта более ощутимый. Будет преобладать северо-западного и северного направлений.

Представительница Укргидрометцентра также объяснила, что в холодной воздушной массе температура очень зависит от прояснений. Ночь на вторник была ясной, поэтому довольно-таки морозной.

Со среды будет немножко больше облачности, но все равно морозы сохраняются. Прохладнее всего в восточных областях и в Карпатах там ночные минимумы в пределах -13 – -18 градусов,

– сказала синоптик.

Между тем в остальных областях -7 – -14 градусов. Днем стабильно 0 – -7 градусов. Несколько теплее на Юго-Западе, – днем от -2 до +3 градусов.