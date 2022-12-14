В Карпатах -17 мороза и лавинная опасность: удивительное фото с вершин

14 декабря Карпаты замело снегом. Температура воздуха днем достигает -17 градусов.

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

К теме Карпаты замело снегом и "атаковал" мороз до -15 градусов: впечатляющее фото

Какая погода в Карпатах

По состоянию на 14 декабря на горе Поп Иван Черногорский ясно, небольшая облачность, ветер – юго-западный, 4 – 5 м/с. Температура воздуха составляет -17 градусов.



Карпаты накрыло снегом / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

В ГСЧС Украины сообщили, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеговинная опасность – 3 уровень.

Просим горнолыжных туристов учитывать это и воздержаться от походов в горы,

– подчеркнули спасатели.

Какая будет погода в Украине 14 декабря

Укргидрометцентр прогнозирует отсутствие существенных осадков чуть ли не на всей территории Украины. Только во Львовской и Закарпатской областях ожидается небольшой снег.

Что касается температуры за окном, ночью она будет колебаться на Западе страны от -9 до -4 ночью и от -6 до +1 днем. На юге и востоке Украины погода будет несколько теплее. Так, минимум ночью прогнозируют до -7, а максимум в день до +3.

На Юге – самая теплая погода. Так, ночью там температура не будет опускаться ниже -5, а днем будет местами и +3...+4 градуса.