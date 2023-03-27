Как в кино: спасатели показали впечатляющие кадры утренних Карпат
Источник:ГСЧС Украины
В украинские Карпаты пришла весна, но со снегом. Однако утреннее солнце в высокогорье просто поражает.
Удивительными снимками из Карпат поделились спасатели. Кстати, недавно на гору Пип Иван в Карпатах прилетела краснокнижная птица.
Обратите внимание В Карпатах появилось Брокенское привидение: мистические фото редкого явления
Впечатляющие фото утренних Карпат
По словам спасателей, на высокогорье снег может лежать до лета. Сегодняшнее весеннее утро в Карпатах дышит ранней прохладой.
Игра цветов в высокогорье украинских Карпат завораживает,
– отметили спасатели.
На обнародованных кадрах видно, как утреннее солнце сходит над Карпатами. Выглядит это невероятно, потому что в горах еще лежит снег.
Как выглядят удивительные Карпаты / фото ГСЧС Украины
Погода в Украине 27 марта
На Востоке ночью будет небольшой дождь, но вместе с тем температура – самая теплая по всей Украине: от 15 до 18 градусов.
На Западе и Севере нашего государства украинцам надеяться на сухую погоду тоже не стоит. К тому же, возможен сильный ветер. Кроме того, в Центре и Юге Украины будет дождь. Хотя и температура будет немного выше, чем на Западе – от 11 до 14 градусов тепла.
В Киеве облачно с прояснениями и без осадков 27 марта. Ветер – южный, от 5 до 10 метров в секунду.