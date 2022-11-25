В облаках, снегу и с морозом: как сейчас выглядит высокогорье Карпат – удивительные фото

25 ноября 2022 , 13:19
Читати новину українською

Источник:

Черногорский горный поисково-спасательный пост

Почти по всей территории Украины выпал первый снег. В Карпатах тоже заснежило.

Черногорский горный поисково-спасательный пост 25 ноября показал, какая погода на горе поп Иван. Там морозно и солнечно.

Читайте также Опасность из-за густого тумана, гололедицы и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 ноября

Какая погода в Карпатах

По состоянию на 09:20 25 ноября 2022 на горе Поп Иван Черногорский ясно,
– сообщили в поисково-спасательном посту.


Волшебная погода в Карпатах / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Черногорский горный поисково-спасательный пост также рассказал, что в Карпатах:

  • ветер западный – 4 – 5 метров в секунду;
  • температура воздуха – 6 градусов мороза.

Важные новости о погоде в Украине

  • 25 ноября погода в Украине будет облачной. Также синоптики предупредили о густом тумане ночью и утром на Севере, в Центре и на Юге Украины.
  • Однако народный синоптик Станислав Щедрин предупредил, что после снегов Украину накроет потепление. Тепло будет еще минимум неделю.
  • Но уже в декабре температура воздуха значительно снизится. Синоптики прогнозируют похолодание во второй половине месяца. Ночью температура воздуха составит минус 25 градусов, а днем – до минус 14 градусов.

 

Автор: Діана Квасневська