В облаках, снегу и с морозом: как сейчас выглядит высокогорье Карпат – удивительные фото

Почти по всей территории Украины выпал первый снег. В Карпатах тоже заснежило.

Черногорский горный поисково-спасательный пост 25 ноября показал, какая погода на горе поп Иван. Там морозно и солнечно.

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Какая погода в Карпатах

По состоянию на 09:20 25 ноября 2022 на горе Поп Иван Черногорский ясно,

– сообщили в поисково-спасательном посту.



Волшебная погода в Карпатах / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Черногорский горный поисково-спасательный пост также рассказал, что в Карпатах:

ветер западный – 4 – 5 метров в секунду;

температура воздуха – 6 градусов мороза.

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