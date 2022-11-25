В облаках, снегу и с морозом: как сейчас выглядит высокогорье Карпат – удивительные фото
25 ноября 2022 , 13:19Читати новину українською
Почти по всей территории Украины выпал первый снег. В Карпатах тоже заснежило.
Черногорский горный поисково-спасательный пост 25 ноября показал, какая погода на горе поп Иван. Там морозно и солнечно.
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Какая погода в Карпатах
По состоянию на 09:20 25 ноября 2022 на горе Поп Иван Черногорский ясно,
– сообщили в поисково-спасательном посту.
Волшебная погода в Карпатах / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Черногорский горный поисково-спасательный пост также рассказал, что в Карпатах:
- ветер западный – 4 – 5 метров в секунду;
- температура воздуха – 6 градусов мороза.
Важные новости о погоде в Украине
- 25 ноября погода в Украине будет облачной. Также синоптики предупредили о густом тумане ночью и утром на Севере, в Центре и на Юге Украины.
- Однако народный синоптик Станислав Щедрин предупредил, что после снегов Украину накроет потепление. Тепло будет еще минимум неделю.
- Но уже в декабре температура воздуха значительно снизится. Синоптики прогнозируют похолодание во второй половине месяца. Ночью температура воздуха составит минус 25 градусов, а днем – до минус 14 градусов.