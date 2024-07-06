В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
6 июля 2024, 21:08Читати новину українською
На Киевщине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Его объявили с 7 по 9 июля.
Соответствующее предупреждение обнародовали в Укргидрометцентре в субботу, передает 24 Канал.
Обратите внимание Когда будет чрезвычайная жара +41 градус в Украине
Предупреждение о пожарной опасности
Так, в течение 7 – 9 июля в Киевской области чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня),
– отметили в Укргидрометцентре.
Смотрите также В каких областях пригреет до +37, будут ли дожди и грозы: погода на 7 июля
На Киевщине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности / Инфографика Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Киеве и области 7 июля
- Ранее синоптики писали, что в воскресенье на Киевщине ожидается небольшая облачность, без осадков.
- Ветер будет юго-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.
- Температура ночью +14 – +19, днем + 24 – +29 градусов.
- Впрочем, в Киеве ночью +15 – +17, днем +24 – +29.