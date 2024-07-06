В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

На Киевщине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Его объявили с 7 по 9 июля.

Соответствующее предупреждение обнародовали в Укргидрометцентре в субботу, передает 24 Канал.

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Предупреждение о пожарной опасности

Так, в течение 7 – 9 июля в Киевской области чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня),

– отметили в Укргидрометцентре.

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На Киевщине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности / Инфографика Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Киеве и области 7 июля