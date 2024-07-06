Відповідне попередження оприлюднили в Укргідрометцентрі у суботу, передає 24 Канал.

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Попередження про пожежну небезпеку

Так, упродовж 7 – 9 липня в Київській області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню),
– наголосили в Укргідрометцентрі.

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На Київщині надзвичайний рівень пожежної небезпекиНа Київщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Інфографіка Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Києві та області 7 липня

  • Раніше синоптики писали, що в неділю на Київщині очікується невелика хмарність, без опадів.
  • Вітер буде південно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду.
  • Температура вночі +14 – +19, вдень + 24 – +29 градусів.
  • Втім, у Києві вночі +15 – +17, вдень +24 – +29.