Відповідне попередження оприлюднили в Укргідрометцентрі у суботу, передає 24 Канал.
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Попередження про пожежну небезпеку
Так, упродовж 7 – 9 липня в Київській області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню),
– наголосили в Укргідрометцентрі.
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На Київщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Інфографіка Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Києві та області 7 липня
- Раніше синоптики писали, що в неділю на Київщині очікується невелика хмарність, без опадів.
- Вітер буде південно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду.
- Температура вночі +14 – +19, вдень + 24 – +29 градусів.
- Втім, у Києві вночі +15 – +17, вдень +24 – +29.