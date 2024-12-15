Сильный ветер, гололедица и мокрый снег: на Киев надвигается мощная непогода

16 декабря в Киеве прогнозируют сильные порывы ветра, гололедицу и мокрый снег с дождем. Киевлян призывают плотно закрывать окна и держаться подальше от линий электропередачи.

В понедельник, 16 декабря, в столице будет облачно, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет в Киеве

По данным Укргидрометцентра, ночью в столице ожидаются порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду и гололедица, днем порывы ветра увеличатся до 25 – 28 метров в секунду.

Ночью будет немного снежить, а днем будет наблюдаться умеренный мокрый снег и дождь. Температура воздуха в Киеве составит около 0 градусов ночью, днем будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла.

В связи с этим ночью для столицы и области объявлен первый (желтый) уровень опасности, а днем – второй (оранжевый) уровень опасности.

Специалисты призывают держаться подальше от линий электропередачи, рекламных щитов и больших деревьев. А также советуют убрать с балконов и лоджий предметы, что могут выпасть наружу.