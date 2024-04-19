Киев накроет сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение

19 апреля 2024, 12:52
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Укргидрометцентр

В пятницу, 19 апреля, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Метеорологи предупреждают о І уровне опасности в столице.

По сообщениям синоптиков, в ближайший час и до конца дня 19 апреля скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура в столице Киеве днем составит до +10°, а ночью опустится до 4 – 6 градусов тепла.

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Опасная непогода

Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт,
отмечают в КГГА.

В субботу, 20 апреля, в западных, южных и центральных областях Украины будут сохраняться сложные погодные условия. Порывы ветра будут достигать 25 – 30 метров в секунду. Речь идет о II уровне опасности.

В Минэнерго предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в некоторых областях страны. В то же время все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут.

Погода в Украине удивит

  • Метеорологи предупреждают, что на смену субтропическому воздуху к нам приходит уже арктический воздух. Если в конце марта погоду предопределял субтропический воздух, то с середины апреля и в течение следующей недели в Украине, к сожалению, будут погоду предопределять уже арктические воздушные массы.
  • Арктический воздух, который будет приходить в Украину, ощутимо снизит температуру воздуха. Максимальные значения станут ниже нормы. Однако, минимальная температура воздуха, несмотря на такой мощный заток холода, останется в пределах нормы.
  • Также может наблюдаться снег, потому что в некоторых регионах, особенно на Западе Украины, ночные температуры могут опускаться даже ниже нуля.

Автор: Поліна Буянова