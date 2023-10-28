В Киеве из-за сильного ветра деревья сносит с корнями и заваливает рекламные щиты: жуткие кадры

Утром 28 октября Киев и регион атаковала непогода. Сильный ветер сносит деревья и даже металлические заборы.

На некоторых участках дороги движение транспорта частично затруднено. Подробнее о непогоде в столице – расскажет 24 Канал.

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Что наделала непогода в Киеве и области

На улицах Пчилки и Симиренко ветер повалил много деревьев. Киевлян призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Непогода в столице 28 октября / фото из соцсетей

В связи с повалом дерева на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева движение транспорта частично затруднено. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.



Упало дерево на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева / Фото полиции

В столице и Киевской области уже объявили ІІ уровень опасности из-за мощного ветра. В ближайший час с удержанием до конца дня порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Будьте очень осторожны на дорогах, а по возможности – оставайтесь дома.

Также в столице сильный ветер снес на проезжую часть конструкцию, которой ограждают свалки. Произошло это в Оболонском районе. Ветер также валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

Кроме того, на улице Волосской сорвало крышу, а на Софиевской Борщаговке порывами ветра снесло часть металлического забора.

Что творит мощный ветер в Киеве / Фото из соцсетей

Последствия непогоды в столице: смотрите видео



На территории ЖК "Новая Англия" от ветра на авто упал бетонный забор / фото из соцсетей



В Днепровском районе столицы дерево упало на подъезд и выбило в нем окна / фото из соцсетей

Киевлян призывают быть осторожными

В КГГА призвали жителей быть осторожными, находясь на улице. Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Специалисты напомнили, что при сильном ветре необходимо плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если упало дерево или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Погода в Киеве и регионе 28 октября

Накануне синоптики спрогнозировали, что ночью местами по области будет сильный дождь, днем умеренный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 17 – 22 метра в секунду, желтый уровень опасности.

Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15 градусов; в Киеве ночью +10...+12 градусов, днем +12...+14 градусов.