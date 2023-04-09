Атакует непогода: в Киеве и Одессе срочно предупредили о сильных грозах в ближайшее время
Источник:КОВА
9 апреля Киев и Одессу накроет мощная непогода. На территории регионов ожидается гроза и ливень.
Поэтому лучше без нужды не выходите на улицу. В Киеве и Одессе прогнозируют І уровень опасности – желтый.
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В Киеве и Одессе предупреждают о непогоде
По информации Укргидрометцентра, в ближайшее время – с удерживанием до конца суток 9 апреля – на территории Киева и области ожидается гроза. Будет І уровень опасности – желтый.
Киевщину накроет непогода / фото с телеграм-канала КОВА
В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую: 044-284-74-19. А при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочее немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон Киевской службы спасения: 044-430-37-13.
Кроме того, в Одессе и области также в ближайшие 1 – 3 часа ожидается гроза, которая продлится до конца дня.
Кстати, над Одессой после дождя и града сейчас можно увидеть радугу.
В Одессе появилась радуга после дождя / фото местные телеграм-каналы
Радуга в Одессе 9 апреля / фото местные телеграм-каналы
Что делать во время непогоды
- плотно закройте все окна дома и уберите с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу;
- на улице следует держаться подальше от деревьев, зданий, рекламных щитов и линии электропередач;
- если порывы ветра усиливаются, следует спрятаться в ближайшем помещении или укрытии;
- избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополь, а также парковки рядом с ними автотранспорта;
- дома необходимо выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы.
Погода в Украине 9 апреля
- Холоднее всего 9 апреля будет на Западе Украины. Там днем синоптики обещают за окном температуру от +8 до +12. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях пройдут несущественные осадки. А в других в этом регионе – грозы.
- На Севере будет несколько теплее. Там следует ожидать +12…+15 градусов.
- На Востоке будет теплее всего – температура воздуха прогреется от +12 до +16. Однако синоптики прогнозируют дожди.
- На Юге Украины столбики термометров будут колебаться от +12 до +15.