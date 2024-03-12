Осторожно, гололедица: в Киеве резко ухудшится погода

12 марта для киевлян началось с неожиданного зимнего сюрприза от природы: весеннюю столицу покрыло снегом. А теперь жителей Киева предупреждают также о гололедице на дорогах.

В связи с непогодой в городе объявили I уровень опасности, желтый.

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По сообщению департамента муниципальной безопасности КГГА, в столице до конца суток 12 марта, а также ночью и утром 13 марта на дорогах ожидается гололедица.

Жителей и гостей столицы во избежание травм просят придерживаться советов во время гололеда. Для водителей речь идет о соблюдении скоростного режима, дистанции и отказ от рискованных маневров. Также автомобилистам напоминают включать габаритные огни или противотуманные фонари.

Пешеходам прежде всего советуют не держать руки в карманах, а размахивать ими в такт ходьбы, ведь так лучше удержать равновесие, а также быть внимательными как на дороге, так и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить.

Укргидрометцентр предупреждает о непогоде

В Украине объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые продлятся с 12 по 15 марта из-за повышения и удержания высоких уровней воды.