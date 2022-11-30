В Киеве скоро потеплеет, а затем резко ударят морозы и выпадет снег

Погода решила удивить киевлян своими контрастами. С 12 декабря в столицу придет потепление, а с 16 декабря ударят морозы.

Как погода будет удивлять киевлян

До температурных "качелей" осталось еще 2 недели. За это время синоптики обещают в столице снегопады и незначительные морозы до -1 градуса.

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Неделя с 12 декабря начнется с контрастов. Столбики термометров в понедельник покажут +6 градусов, а снег будет чередоваться с дождем. На следующий день воздух прогреется до +10 градусов. Снега уже не будет, только дожди.

Снег снова начнется с 15 декабря. Дневная температура воздуха еще будет высокой – +8 градусов, а вот ночью уже опустится до 0 градусов. 16 ноября столбики термометров упадут до отметки 0 градусов днем. Ночью ударят морозы – -2 градуса.



В Киеве после потепления резко ударят морозы / Фото Gismeteo

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Будет ли декабрь в Украине очень холодным

В Укргидрометцентре сообщили, что средняя температура декабря в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градуса. Это будет выше нормы для жителей Запада Украины, а также Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

Месячное количество осадков будет соответствовать норме, поэтому каких-то мощных снегопадов в первый месяц зимы не будет.