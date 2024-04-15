Днепропетровщину накрыла непогода, Киевщина – на очереди: жуткие фото
Источник:КГГА
В Днепропетровской области вечером 15 апреля бурлит ненастье. Да, регион накрыла гроза. Известно, что из-за ухудшения погодных условий, ряд населенных пунктов Днепропетровской области остался без электроэнергии. Также об ухудшении погоды предупреждают и столицу Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
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В Днепропетровской области бушует непогода
Вечером председатель ДОР, Николай Лукашук, поделился фотографиями весенней бури в Днепропетровской области.
"Красота и мощь природы. Сегодня вечером громко от грома. И пусть это будет единственная причина для волнений", – подчеркнул Николай Лукашук.
Также известно, что в Днепре из-за непогоды в усиленном режиме работают энергетики. Так, они готовы к ликвидации последствий возможных аварий в случае их возникновения.
Там напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. "Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", – отметили в ДТЭК.
Впоследствии в сети уже обнародовали первые последствия непогоды в городе. В частности, на переулке Крушельницкой дерево упало на припаркованные автомобили.
Вечером председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что из-за непогоды ряд населенных пунктов Днепропетровщины обесточены. По его словам, все службы на местах. Также энергетики уже приступили к работе.
"Пока прошу быть бдительными на дорогах. Берегите себя и своих близких", – подчеркнул Лысак.
В Киеве готовы к ухудшению погоды
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится дождливая погода с грозами. Предприятия КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий и постоянно расчищают свои балансовые гидротехнические сооружения,
– говорится в сообщении КГГА.
Там отметили, что в каждом районном КП ДЭУ работает бригада гидротехнической службы, выполняющая необходимый комплекс работ по очистке ливнеприемников и смотровых колодцев от песка, бытового мусора и тому подобное.
Так, специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА призывают жителей города придерживаться основных рекомендаций во время сильного дождя. В частности, они рекомендуют:
- если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветви могут представлять большую опасность;
- если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо уменьшить скорость.
"Киевавтодор" также призывает водителей быть осмотрительными на дорогах. "В случае выявления мест подтоплений – обращаться в круглосуточную диспетчерскую по телефону: 044-284-74-19", – добавили в КГГА.
Гидрослужбы "Киевавтодора" готовы к ухудшению погодных условий / Фото КГГА
Где ожидать ухудшения погоды: кратко
- До конца суток 15 апреля ожидаются грозы. Также местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
- Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.