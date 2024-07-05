Никаких осадков, впрочем, ненадолго: когда в Украину вернутся дожди и грозы
Источник:Укргидрометцентр
В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Впрочем, уже вскоре дожди и грозы снова вернутся.
Когда ждать осадков и в каких областях они будут, со ссылкой на синоптиков, передает 24 Канал.
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Когда будут дожди и грозы
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 6 июля уже будет без осадков. Только в Сумской и восточных областях ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью +11 – +16 градусов, днем +23 – +28, на Юге и Востоке ночью +18 – +23, днем +28 – +33.
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В последующие двое суток будет преимущественно сухая и жаркая погода. На Юге и Востоке ночью +18 – +23, днем +30 – +34 градусов, местами сильная жара +35 – +37. на остальной территории ночью +12 – +17, днем +26 – +32.
Днем 8 июля в западных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза,
– отметили синоптики.
Добавили, что в ближайшие трое суток ветер будет преимущественно северо-восточный и восточный (6 июля в западных областях юго-западный), 5 – 10 метров в секунду.
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Погода на июль
- Средняя месячная температура в июле предполагается в пределах +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18 градусов, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.
- Между тем месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра. Однако в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.
- Абсолютный максимум +34 – +39,9. Однако, в южных, восточных и Днепропетровской областях, а еще в Крыму местами даже +40 – +41 градус, в горных районах +26 – +33.