Никаких осадков, впрочем, ненадолго: когда в Украину вернутся дожди и грозы

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Впрочем, уже вскоре дожди и грозы снова вернутся.

Когда ждать осадков и в каких областях они будут, со ссылкой на синоптиков, передает 24 Канал.

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Когда будут дожди и грозы

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 6 июля уже будет без осадков. Только в Сумской и восточных областях ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью +11 – +16 градусов, днем +23 – +28, на Юге и Востоке ночью +18 – +23, днем +28 – +33.

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Прогноз погоды на 6 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

В последующие двое суток будет преимущественно сухая и жаркая погода. На Юге и Востоке ночью +18 – +23, днем +30 – +34 градусов, местами сильная жара +35 – +37. на остальной территории ночью +12 – +17, днем +26 – +32.

Днем 8 июля в западных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза,

– отметили синоптики.

Добавили, что в ближайшие трое суток ветер будет преимущественно северо-восточный и восточный (6 июля в западных областях юго-западный), 5 – 10 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 8 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Погода на июль