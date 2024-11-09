Где и когда будут дожди: ждать ли сильных осадков
Ближайшие несколько суток в Украине сохранится погода без осадков. Впрочем, в части областей местами ожидаются дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Обратите внимание Зимой возможны резкие снижения температуры и вторжение арктического холода, – метеоролог
Дожди в Украине
Диана Кривобок рассказывала, что на этих выходных ожидается прохладная погода. Температура воздуха снизится. Ночью от +5 до -3 градусов, днем +3 – +9. Только на Закарпатье и Юге до +12 градусов.
Также синоптик отметила, что в следующие трое суток в большинстве областей из-за антициклонального характера погоды без осадков.
Только (9 ноября, – 24 Канал) в южной части местами небольшой дождь,
– сказала Кривобок.
Кстати, туманы будут наблюдаться в субботу в западных и северных областях, в воскресенье – уже по всей территории Украины.
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Погода на зиму 2024 – 2025
- Ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, что эта зима в Украине ожидается теплой. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы.
- Кстати, на протяжении последних лет у нас отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой.
- "За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году", – отметила Вера Балабух.
- В то же время отметила, несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны.
- Эксперт отметила, самая низкая температура воздуха зимой в Украине наблюдается на Востоке и высокогорье Карпат.
- "Вероятно, что и этот год не будет исключением. Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", – сказала метеоролог.