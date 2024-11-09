Где и когда будут дожди: ждать ли сильных осадков

Ближайшие несколько суток в Украине сохранится погода без осадков. Впрочем, в части областей местами ожидаются дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Зимой возможны резкие снижения температуры и вторжение арктического холода, – метеоролог

Дожди в Украине

Диана Кривобок рассказывала, что на этих выходных ожидается прохладная погода. Температура воздуха снизится. Ночью от +5 до -3 градусов, днем +3 – +9. Только на Закарпатье и Юге до +12 градусов.

Также синоптик отметила, что в следующие трое суток в большинстве областей из-за антициклонального характера погоды без осадков.

Только (9 ноября, – 24 Канал) в южной части местами небольшой дождь,

– сказала Кривобок.

Кстати, туманы будут наблюдаться в субботу в западных и северных областях, в воскресенье – уже по всей территории Украины.

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