Потеплеет по всей Украине: когда пригреет, какую самую высокую температуру прогнозируют
Источник:Укргидрометцентр
Значительной летней жары в ближайшие дни еще, вероятно, не будет. В части областей продолжатся дожди. Кое-где столбики термометров днем будут достигать только +19, ночью даже +12. Однако, синоптики дают надежду, что уже вскоре потеплеет по всей Украине.
Когда же ожидать повышения температуры, сколько градусов прогнозируют и где будет теплее всего, рассказывает 24 Канал.
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Потепление по всей Украине
В воскресенье, 18 июня, летней жары еще не будет. В большинстве западных областей столбики термометров днем будут достигать только +19...+21. На ночь же прогнозировали +12…+14. Заметим, что сегодня продолжатся дожди. Кроме того, местами ожидаются грозы.
Тем временем в Черниговской, Полтавской и Сумской областях, вероятно, уже будет +29, а в Черкасской +30.
По ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, днем 20 июня ожидается не менее 25 градусов тепла. Во многих регионах будет +29 в тени.