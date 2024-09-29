Будет лить несколько дней подряд: когда на Западе прекратятся дожди

В конце сентября дожди накрыли западные области Украины. Кое-где льет как из ведра.

Где будут дожди в ближайшие дни, когда прекратятся осадки, со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет 24 Канал.

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Как долго будут дожди

По прогнозу синоптиков, 30 сентября – 1 октября в западных, Винницкой и Житомирской областях будут идти дожди.

Ближайшей ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ночью +4 – +10 градусов, днем +8 – +13. На высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура в течение суток 0 – +5 градусов.

Тем временем на остальной территории Украины без осадков. Только 30 сентября ночью на Киевщине и Черниговщине, в течение 1 октября в юго-западной части местами кратковременный дождь.

Температура ночью +9 – +14, днем еще +20 – +25 градусов. На севере +5 – +11 и +14 – +19 соответственно.

2 октября без осадков, температура существенно не изменится,

– спрогнозировали синоптики

Ветер преимущественно северный, 7 – 12 метров на секунду, 30 сентября в Украине, 1 октября на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Интересно, что по прогнозу на картах, 3 и 4 октября в части западных областей снова ожидаются дожди. Впрочем, пока только небольшие.

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Погода на 30 сентября – 4 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра