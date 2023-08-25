Когда в Украине спадет жара и начнется похолодание

Лето 2023 плавно подходит к своему концу. В последний месяц в Украине наблюдается жара. Долго ли она еще будет, спрогнозировали синоптики.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 25 августа будет без осадков. Впрочем, дальше снова ожидаются дожди, пишет 24 Канал.

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Когда ждать похолодания

Синоптики обнародовали прогноз погоды на трое суток – с 25 по 27 августа. Ночью столбики термометров будут достигать +12...+18 градусов, на побережье морей до 22 тепла. Днем +23...+28. Только на Закарпатье, Прикарпатье и Юге +27...+32 градуса.

В субботу на Северо-Западе страны, днем воскресенья местами в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Повышение температуры на 2 – 4 градуса,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов в комментарии "РБК-Украина" отметил, что существенные изменения погоды до конца месяца не ожидаются.

Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают в начале сентября (похолодание),

– подчеркнул Владислав Билык.

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Обратите внимание! По ориентировочным прогнозам на картах, вероятно, уже в понедельник небольшие дожди пройдут в большинстве областей Украины.

Прогноз на 28 августа / Скриншот из Укргидрометцентра