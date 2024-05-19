Жара во многих областях: когда в Украине уже пригреет до почти 30 градусов
Первая половина мая была довольно прохладной. В части областей даже ударили заморозки до -5 градусов. Впрочем, уже вскоре днем температура достигнет почти +30.
Когда же ждать такого потепления, где прогнозируют самую высокую температуру, передает 24 Канал.
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В Украине пригреет до +28 градусов
В Укргидрометцентре прогнозировали, что в течение 19 – 21 мая ночью в Украине 7 – 14 градусов, днем 19 – 26. Прохладнее только в Карпатах. В частности, 3 – 10 градусов и 13 – 20 соответственно.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах дальше будет еще теплее. Так, уже 23 мая во многих областях температура воздуха может достичь до 27 градусов, а кое-где еще выше. В частности, в Донецкой и Луганской областях до +28.
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Ориентировочный прогноз погоды на 23 мая / Скриншот с Укргидрометцентра
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Каким будет лето в Украине
- Согласно прогнозам, которые дают основные мировые климатические центры, ожидается, что июнь в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше нормы.
- "При этом наиболее аномальной температура может быть на Западе Украины, а также на Юго-Востоке", – рассказала метеоролог Вера Балабух.
- Также добавила, что в июне очень вероятен дефицит осадков на всей территории Украины.
- В июле температура может быть выше климатической нормы на 2 градуса.
- Кстати, именно июль на большинстве территории Украины является самым жарким месяцем. В течение этого периода наблюдаются самые высокие температуры.
- "И если мы ожидаем, что средняя за месяц температура воздуха может быть на два градуса выше нормы, то можно предположить, что и в этом году июль, возможно, где-то первая половина августа могут иметь самые высокие температуры воздуха", – отметила эксперт.
- Вера Балабух подытожила, что в целом это лето ожидается теплое, впрочем, не жаркое, – без значительных аномально высоких температур воздуха.