Жара во многих областях: когда в Украине уже пригреет до почти 30 градусов

Первая половина мая была довольно прохладной. В части областей даже ударили заморозки до -5 градусов. Впрочем, уже вскоре днем температура достигнет почти +30.

Когда же ждать такого потепления, где прогнозируют самую высокую температуру, передает 24 Канал.

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В Украине пригреет до +28 градусов

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в течение 19 – 21 мая ночью в Украине 7 – 14 градусов, днем 19 – 26. Прохладнее только в Карпатах. В частности, 3 – 10 градусов и 13 – 20 соответственно.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах дальше будет еще теплее. Так, уже 23 мая во многих областях температура воздуха может достичь до 27 градусов, а кое-где еще выше. В частности, в Донецкой и Луганской областях до +28.

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Ориентировочный прогноз погоды на 23 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

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