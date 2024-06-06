Дождливое лето: будут ли в Украине затяжные ливни
Лето в Украине началось с дождей и гроз. Уже вскоре осадки ожидаются в большинстве областей.
Будут ли затяжные ливни летом, в комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух –заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
Обратите внимание Будет ли в июне +40, когда прекратятся грозы и ждать ли похолодания: интервью с синоптиком
Затяжные ливни будут, или нет
Метеоролог рассказала, что в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины летом вероятен дефицит осадков. В случае усиления циклонической активности над Европой в наше государство будут перемещаться более влажные воздушные массы.
Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града и шквала,
– отметила Вера Балабух.
Смотрите также Большинство областей Украины накроют грозовые дожди, град и шквалы: синоптик назвал дату
Будет ли сильная жара
Также Балабух рассказала, что температура воздуха летом ожидается на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.
"Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях", – сказала метеоролог.
Кстати, существенные и длительные снижения температуры маловероятны.
По словам метеоролога, самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, особенно в южных и юго-восточных областях.
Советы, как пережить жару
- Держите температуру в помещении не выше, чем +32 градуса днем и +24 ночью.
- Проветривайте помещение ночью и утром. Днем наоборот – закрывайте окна и закрывайте их шторами или жалюзи.
- Пейте много воды.
- Принимайте прохладный душ или ванну.
- Не выходите на улицу в самое жаркое время дня. Если все же пришлось выйти, то одевайте легкую светлую одежду и прикрывайте голову.
- Наносите на кожу солнцезащитный крем.
- Попробуйте есть меньше мяса, ведь тело тратит дополнительную энергию на переваривание.