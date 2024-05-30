Метеоролог сказала, будет ли сильное похолодание летом
Уже в эту субботу – лето. Ожидается, что оно будет теплым. Так, средняя температура воздуха будет на 1 –2 градуса выше, чем обычно.
И возможно ли еще значительное похолодание, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
Обратите внимание Будет лить и на следующей неделе: как долго еще будут дожди и грозы
Будет ли еще похолодание
Согласно обновленным сезонным прогнозам погоды, ожидается, что температура воздуха этим летом будет на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.
Кстати, сильнейшие аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях.
Существенные и длительные снижения температуры маловероятны,
– отметила Вера Балабух.
Смотрите также Одессу затопило: коммунальщики города до сих пор устраняют последствия мощного ночного ливня
Когда в Украине будет самая большая жара
По словам метеоролога, самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа. Особенно в южных и юго-восточных областях.