Без аномалий не обойдется: какая будет погода летом

До лета осталось всего две недели. Каким же оно будет в этом году, ждать аномальной жары или наоборот – прохлады.

О прогнозах на лето рассказала Вера Балабух – кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Прогноз погоды на лето

Метеоролог отметила, если говорить об июне, согласно тем прогнозам, которые сейчас уже есть, их дают основные мировые климатические центры, ожидается, что первый месяц лета в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше нормы.

При этом наиболее аномальной температура может быть на Западе Украины, а также на Юго-Востоке,

– отметила Балабух.

Эксперт добавила, что в июне очень вероятен дефицит осадков на всей территории Украины. На вопрос, какой месяц лета будет самый жаркий, заметила, что согласно имеющимся сейчас расчетам, которые делаются для каждого месяца и для сезона в целом, и учитывая прогнозируемые аномалии, в июле температура может быть выше на два градуса климатической нормы.

А если в целом у нас июль на большинстве территории Украины является самым жарким месяцем. Именно в течение этого периода наблюдаются самые высокие температуры. И если мы ожидаем, что средняя за месяц температура воздуха может быть на два градуса выше нормы, то можно предположить, что и в этом году июль, возможно, где-то первая половина августа могут иметь самые высокие температуры воздуха,

– отметила метеоролог.

Вера Балабух подытожила, что в целом лето ожидается теплое, но не жаркое, без значительных аномально высоких температур воздуха.

Какая будет погода в ближайшие трое суток