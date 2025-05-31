Будет ли рекордная жара в Украине летом 2025 года
- Лето в Украине ожидается теплым с периодами жары, среднемесячная температура будет выше климатической нормы.
- Наталья Птуха отметила, что не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.
Лето 2024 года в Украине было аномально теплым. Температура била рекорды: местами даже превысила +40 градусов. Синоптики спрогнозировали, какой погоды ждать летом этого года.
Так, будет ли в Украине снова рекордная жара, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Погода на лето 2025 года
Синоптик рассказала, что по предварительным оценкам, лето ожидается теплым, конечно, с периодами жары. Среднемесячная температура на 1,5 градуса, а в июле и августе на 2,5 градуса выше климатической нормы.
Однако, отметила Наталья Птуха, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.
Самые жаркие месяцы по нашим статистическим данным для Украины – это июль и август, не июнь. Но, конечно, бывают исключения, тем более в условиях изменения климата,
– отметила представительница Укргидрометцентра.
В то же время подчеркнула, что таких прогнозов синоптики дать не могут. Подытожила, что температура должна быть немного выше климатической нормы, впрочем, посмотрим, как получится.
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Когда будет потепление
- В ближайшие дни, резкое изменение погоды не ожидается. Украина будет оставаться в таком же температурном режиме и периодически с дождями. Однако с выходных уже больше прояснения.
- "Есть определенная тенденция, что где-то после 3 числа будет на несколько градусов повышение температурного фона", – отметила Наталья Птуха.
- Синоптик добавила, если сейчас будет +18 – +25 градусов, только на Юго-Востоке где-то до +28 градусов, то уже начиная с 3 – 4 июня может быть +20 – +25 градусов.
- Представительница Укргидрометцентра отметила, что, конечно, при тех перерывах в осадках, когда не будет облачности и в дневные часы будет солнышко, могут быть выше показатели.
- Впрочем, +30 градусов в большинстве регионов в ближайшей синоптической перспективе не прогнозируют. Разве что такая температура может быть на Юго-Востоке, но достаточно локально.