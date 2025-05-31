Будет ли рекордная жара в Украине летом 2025 года

Лето 2024 года в Украине было аномально теплым. Температура била рекорды: местами даже превысила +40 градусов. Синоптики спрогнозировали, какой погоды ждать летом этого года.

Так, будет ли в Украине снова рекордная жара, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на лето 2025 года

Синоптик рассказала, что по предварительным оценкам, лето ожидается теплым, конечно, с периодами жары. Среднемесячная температура на 1,5 градуса, а в июле и августе на 2,5 градуса выше климатической нормы.

Однако, отметила Наталья Птуха, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.

Самые жаркие месяцы по нашим статистическим данным для Украины – это июль и август, не июнь. Но, конечно, бывают исключения, тем более в условиях изменения климата,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

В то же время подчеркнула, что таких прогнозов синоптики дать не могут. Подытожила, что температура должна быть немного выше климатической нормы, впрочем, посмотрим, как получится.

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Когда будет потепление