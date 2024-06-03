Когда будет самая большая жара летом

Ожидается, что температура воздуха летом в Украине будет на 1 – 2 градуса выше, чем обычно. Существенные и длительные снижения маловероятны.

Когда ждать наибольшей жары, в комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Обратите внимание Будет ли в июне +40, когда прекратятся грозы, и ждать ли похолодания: интервью с синоптиком

Жара в Украине

Эксперт отметила, что самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа.

Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях,

– рассказала Вера Балабух.

Кстати, существенные и длительные снижения температуры в Украине маловероятны.

Смотрите также Будет ли в июне сильная жара: прогноз погоды на месяц

Будут ли затяжные ливни летом 2024 года

Метеоролог отметила, что в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины вероятен дефицит осадков.

Также эксперт добавила, что в случае усиления циклонической активности над Европой в наше государство будут перемещаться более влажные воздушные массы.

"Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града и шквала", – рассказала Балабух.

Читайте также Метеоролог сказала, будет ли сильное похолодание летом

Как пережить жару

Держите температуру в помещении не выше, чем +32 градуса днем и +24 ночью.

Проветривайте помещение ночью и утром. Днем наоборот – закрывайте окна и закрывайте их шторами или жалюзи.

Пейте много воды.

Принимайте прохладный душ или ванну.

Не выходите на улицу в самое жаркое время дня. Если все же пришлось выйти, то одевайте легкую светлую одежду и прикрывайте голову.

Наносите на кожу солнцезащитный крем.

Попробуйте есть меньше мяса, ведь тело тратит дополнительную энергию на переваривание.

По возможности избегайте тяжелых физических нагрузок.

Используйте светлое постельное белье и простыни, без подушек, чтобы избежать накопления тепла.

Это интересно Могут ли в Украине исчезнуть снежные зимы: метеоролог удивила прогнозом

Как пережить жару / Инфографика 24 Канала