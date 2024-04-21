Будет ли весной еще снег и морозы, а летом – сильная жара +30: интервью с метеорологом Балабух

В этом году конец марта и начало апреля порадовали украинцев аномальным теплом. Местами температура достигла почти +30 градусов. Впрочем, такая жара на долго не задержалась. С середины апреля пришло резкое похолодание.

Какой же будет погода до конца весны в 2024 году – ждать ли еще сильной жары или же, наоборот, ударит мороз и будет идти снег, каким будет это лето в Украине и будут ли следующие зимы снежными и холодными – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Аномальный апрель: с чем связана жара

Первая половина апреля в Украине была довольно теплой. Температура даже местами достигала 25 – 27 градусов. Является ли это аномалией и с чем связана такая погода?

Да, действительно, первая половина апреля была аномально теплой. Особенно удивила погода в конце марта и в начале апреля.

Максимальная температура воздуха достигала +25 и даже, в отдельных районах, +29 градусов тепла и была на 10 – 15 градусов выше климатической нормы.

Обычно такая температура характерна для летних месяцев. Обусловлена она была мощным выносом субтропического воздуха, который принес к нам не только летнее тепло, но и пыль из Сахары.

В Ужгороде из-за тепла сакуры зацвели на 2 недели быстрее / Фото Татьяны Мартынюк

Ударят ли еще морозы и будет ли снег весной

Сейчас к нам снова пришло похолодание. Возможны ли еще заморозки и снег этой весной? И такая погода, которая будет дальше, уже является нормальной для апреля?

Синоптическая ситуация меняется и нас ждут погодные качели и очередные аномалии. С середины апреля и в течение следующей недели погоду будут предопределять уже арктические воздушные массы, которые ощутимо снизят температуру воздуха, особенно максимальную. Она станет существенно ниже нормы. А вот минимальная температура воздуха, несмотря на такой мощный поток холода, останется почти в пределах нормы.

В некоторых районах, особенно на Западе Украины, ночные температуры опустятся ниже нуля, будут наблюдаться заморозки, снежная крупа, мокрый снег.

В целом такая погода является типичной для этого периода года. Как раз нетипичными являются такие очень высокие температуры, практически летние, которые были в начале месяца.



На горе Поп Иван выпал снег 17 апреля / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

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+30 весной еще будет или уже нет

А ждать ли нам еще температурных качелей, или возможно, что весной еще будет до +30 градусов? Или все же будет уже типичная теплая погода?

Надежный прогноз о том, каких значений может достичь температура воздуха, синоптики могут дать только за пять суток. Когда речь идет о большем сроке, то можно говорить только о тенденциях, о том, как может измениться температура в течение месяца или сезона относительно климатической нормы.

Согласно расчетам многочисленных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны.

Однако, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и вероятно снова превысит 25 градусов, особенно на Юге страны.



Аномальная жара пока не ожидается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Каким будет май в Украине

Расскажите, пожалуйста, какая будет погода в мае?

По расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины, на остальной территории – в пределах нормы.



Жара в мае пока не ожидается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Возможно ли, что апрель окажется теплее последнего месяца весны?

Это маловероятно. А вот начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины.

Ведь средняя температура мая на значительной территории страны находится в пределах 15 – 18 градусов, а в начале апреля средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов.

Лето 2024: ждать ли рекордной жары, сильных ливней и гроз

Каким может быть лето в Украине? Ожидается ли сильная жара, возможно, новые температурные рекорды? Или наоборот, может быть даже прохладнее предыдущих?

Согласно тем расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что лето в Украине может быть теплым, но не жарким. Средняя за сезон температура воздуха вероятно на 1 – 2 градуса превысит норму.

В течение сезона будут преобладать воздушные массы из Атлантики, которые будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину.

Периоды длительной жаркой погоды маловероятны.

Очевидно, что все же небесная канцелярия сейчас играет в команде за Украину. Мы видим, что погодные условия зимой были для нас чрезвычайно благоприятны. Даже весной к нам пришло лето, которое нам очень помогло сэкономить тепло и электроэнергию. Есть надежда, что и летом не будет большой жары, чтобы не перегрузить нашу энергосистему.



Сильная жара летом не ожидается / Фото 24 Канала

Будет ли это лето дождливым? Или все же более спокойная прогнозируется погода?

Пока что аномально большого количества осадков не прогнозируется. Вероятно, что осадков за сезон выпадет в пределах климатической нормы.

Наиболее неустойчивой погода в Украине бывает в июле. В течение этого месяца наблюдается наибольшая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов. Поэтому и этот год не будет исключением.



Дожди будут в Украине летом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Есть ли связь между погодой зимой и летом

Есть ли какая-то связь между погодой зимой, весной, летом. Например, если зима была теплее, чем обычно, то потом наоборот может быть прохладнее?

Нет, такой зависимости нет. Погода в течение сезона зависит от того, какой тип циркуляции атмосферы будет преобладать в данном регионе. А на эти процессы влияет много разных факторов. Среди них ключевую роль играет океан.

Можете рассказать подробнее, что именно влияет на погоду? В частности, о явлениях "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья"?

Когда мы говорим о погоде в течение длительных периодов, таких как месяц или сезон, то она будет зависеть от циркуляционных процессов большого масштаба и прежде всего от тех процессов, которые происходят в Мировом океане. Большое влияние на погоду многих регионов нашей планеты имеют процессы, которые наблюдаются в экваториальных широтах Тихого океана, в частности, периодическое колебание температуры поверхности океана.

Положительные аномалии температуры океана получили название "Эль-Ниньо", а отрицательные – "Ла-Нинья". Им соответствует колебание атмосферного давления, которое называют "Южным колебанием". Эти процессы приобретают наибольшую интенсивность в холодный период.

В годы, когда наблюдается "Эль-Ниньо", над аномально теплой океанической поверхностью образуется мощный циклон, который приносит теплый, влажный воздух из тропиков на американский континент.

Над аномально холодной поверхностью, в годы "Ла-Нинья", наоборот, формируется мощный антициклон, в системе циркуляции которого на американский континент поступает холодный арктический воздух. Благодаря тому, что Земля вращается вокруг своей оси, эти воздушные массы движутся с запада на восток, изменяясь на своем пути, и в конечном итоге попадают в Атлантику и на Европейский континент.

Поэтому, как правило, в годы с "Эль-Ниньо", температура воздуха на планете повышается, а с "Ла-Нинья" снижается.

В прошлом году наблюдалось "Эль-Ниньо" и глобальная средняя за год температура воздуха оказалась самой высокой за весь период инструментальных наблюдений за погодой, и, вероятно, за последние 100 000 лет.

Такая высокая температура воздуха была обусловлена не только влиянием "Эль-Ниньо". Этому способствовала большая концентрация парниковых газов, которая была самой высокой за последние 2 000 лет, и повышенная солнечная активность.

Сейчас активность "Эль-Ниньо" уменьшается и переходит к нейтральной фазе. Постепенно начинает формироваться "Ла-Нинья", которая будет способствовать снижению глобальной температуры воздуха.

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Теплые или снежные и лютые: какими могут быть следующие зимы

Эта зима в Украине была довольно теплой. Возможно ли, что следующие тоже будут такими, или ждать еще нам холодных зим с лютыми морозами? Можно ли и как именно это отследить?

Климат на планете и в Украине меняется. Существенно возрастает температура воздуха. Наибольший рост температуры наблюдается зимой и летом. Современная зима в Украине стала в среднем на 1,5 градуса теплее по сравнению с 1961 – 1990 годами.

Поэтому аномально теплая зима в этом году не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдались в течение последних десятилетий.

Причиной этих изменений является прежде всего деятельность человека, благодаря которой существенно усилился парниковый эффект на нашей планете.

Ожидается, что этот рост температуры будет наблюдаться и в дальнейшем, независимо от того, какой сценарий развития выберет человечество и сколько парниковых газов сгенерирует.

При условии, что мы продолжим жить так, как сейчас и не сократим выбросы парниковых газов, к концу века глобальная температура воздуха может повыситься на 2,6 – 4,8 градуса по сравнению с 1986 – 2005 годами.

Существенно возрастет и температура воздуха в Украине. Зима станет еще теплее и к концу века в Харькове она может быть такой, как сейчас в Херсоне.

Однако, несмотря на значительный рост средней за год и сезон температуры воздуха, количество дней с сильными морозами существенно не изменится. Поэтому вторжения арктического воздуха возможны и в дальнейшем, но они будут происходить на более высоком фоне температуры, что может создавать большие риски для сельского хозяйства, энергетики и других отраслей экономики.



Будут ли еще лютые зимы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

А ждать ли нам еще снежных зим? Не так, как в этом году, когда был преимущественно мокрый снег, а именно формирование покрова?

Повышение температуры воздуха в холодный период, особенно минимальной, приводит к тому, что осадки выпадают преимущественно в виде дождя или мокрого снега, устойчивый снежный покров редко образуется.

Дальнейший рост температуры воздуха будет приводить к тому, что эти процессы будут усиливаться и снежные зимы станут для нас редкостью.



Снежные зимы станут для Украины редкостью / Фото Валентины Полищук, 24 Канал