Обусловит ли теплая зима очень жаркое лето: объяснение метеоролога

Аномальная погода зимой может иметь негативные последствия, в частности для растений. Будет ли аномально темная зима сопровождаться жарким летом.

Какой погода будет в дальнейшем в интервью 24 Каналу рассказывала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Смотрите также Чего ждать от погоды весной: метеоролог дала свой прогноз

Ждет ли нас жаркое лето в 2025 году

По словам Веры Балабух, даже в периоды высоких зимних температур возможны похолодания. Они могут навредить растениям, которые преждевременно начали развиваться.

Кроме того, осадки при температуре около 0 градусов по Цельсию способствуют образованию гололеда и налипанию мокрого снега, что тоже может нанести ущерб и представляет опасность.

Отсутствие снежного покрова повлияет на уровень подземных вод и в целом на запасы воды, которые станут значительно меньше, что в летний период может привести к гидрологической засухе, дефицита воды,

– добавляет Балабух.

Аномально высокие температуры, что сейчас наблюдаются, характерны больше для весеннего сезона, а не зимнего. Поэтому теплая зима постепенно перешла в раннюю весну.

Однако, по словам Балабух, теплая зима не является показателем будущего жаркого лета. Температурные режимы зимних и летних месяцев формируются под влиянием различных процессов, поэтому прямой зависимости между ними нет.