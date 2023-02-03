В Украину сунет циклон с морозами: в какие регионы уже за день придет настоящая зима

В Украине скоро начнутся сильные морозы. Температура кое-где снизится до минус 10 градусов.

Об этом во время прессбрифинга рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она назвала области, которые заденет циклон.

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В Украину придут морозы

Птуха отметила, что 5 – 6 февраля начинается понижение температуры:

5 – 10 градусов мороза в ночные часы;

0 – 6 градусов мороза в дневные часы.

По осадкам. К нам с запада сейчас близится циклон. Он будет проходить через юго-западную часть Украины. Естественно, он будет воздействовать на западные области, южные. В этих областях мы ожидаем в ближайшее время усиление ветра,

– заметила синоптик.

Она добавила, что основным проявлением циклона будет именно усиление ветра. Порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду ожидают в большинстве западных областей, особенно в:

Закарпатской области,

Львовской области,

Ивано-Франковской области,

Черновицкой области.

"Также этот циклон несет осадки. Поэтому в этих областях, которые я указала, завтра (4 февраля – 24 Канал) ожидаем значительный снег. То есть имейте это в виду", – подчеркнула Птуха.

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В ГСЧС призвали быть внимательными

В Укргидрометцентре отметили, что 4 февраля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях будет сильный снег и метель. Уровень опасности – "желтый".

В ГСЧС также сообщили об ухудшении погодных условий.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в сообщении.

Спасатели призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дороге и по возможности не планировать долгие поездки и соблюдать правила безопасности.