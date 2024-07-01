Возможны шквалы и град: на Львовщину надвигается непогода

Львовскую область 1 июля, вероятно, ожидает непогода с грозами. В частности, шквалами ветра до 22 метров в секунду и градом.

По прогнозам синоптиков, утренние кратковременные дожди во Львове сменятся значительными осадками во второй половине дня. Гидрометцентр предупреждает о грозах, местами град и шквалы.

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Штормовое предупреждение для Львовщины

ГСЧС Львовской области подтверждает штормовой прогноз, отмечая, что порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, а град будет иметь диаметр от 6 до 19 миллиметров.

Значительные дожди могут вызвать селевые потоки.

Во второй половине дня ожидаются значительные дожди. Грозы, местами град. Ветер южный с переходом на западный, умеренный,

– пишет Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В то же время Львовоблэнерго призывает людей соблюдать правила безопасности во время непогоды:

закрыть все двери и окна в доме;

на улице держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;

не парковать транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.

В случае обнаружения повреждений электросети, следует сохранять дистанцию не менее 8 метров и ожидать прибытия специалистов. Отходить от опасной зоны стоит только мелкими скользящими шагами.

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Добавим, что температура ночью на Львовщине составит от 17 до 22 градусов. Если температура в течение темного периода суток составит не ниже 20 градусов тепла, то ночь можно считать тропической.

Днем стоит ожидать от 24 до 29 градусов тепла.