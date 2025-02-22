Возможно ли сильное потепление уже до +15 градусов в первые дни марта

Часть СМИ со ссылкой на метеорадар Ventusky писали, что уже в начале весны в Украину придет значительное потепление. Якобы в первые дни марта может пригреть вплоть до +15 градусов.

Возможна ли такая высокая температура воздуха уже в начале марта, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Потепление в марте

Синоптик отметила, что на прогнозы с такой заблаговременностью, более чем на 10 суток, лучше не ориентироваться. Добавила, уже были случаи, когда писали о якобы "страшных морозах" в начале февраля, впрочем, в те дни такого сильного снижения температуры не было. Поэтому лучше не анализировали метеорадары, а опираться на официальные данные.

Пока у нас вот со вторника, 25 февраля, и до первых чисел марта постепенно повышение температуры. Такое достаточно равномерное, скажем так. То что можем говорить с конкретными значениями. В дальнейшем пока нереально прогнозировать,

– подчеркнула Наталья Птуха.

В то же время отметила, резкое изменение погоды пока не ожидается. Температура воздуха будет повышаться постепенно.

Каких-то аномальных значений, чтобы там на 10 градусов превысило в течение одних суток, пока таких показателей мы не видим,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Обратите внимание! Интервью с Натальей Птухой о погоде до конца зимы и в начале марта уже скоро читайте на 24 Канале.

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