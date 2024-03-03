-10 градусов: в каких областях еще будет значительный мороз
Источник:Meteoprog
До конца первой декады марта в Украине сохранится преимущественно сухая погода. Температура воздуха постепенно снизится.
Так, в части областей в марте еще ударит мороз до -10 градусов. Где именно будет прохладнее, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.
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Где еще будет значительный мороз
Как отметил синоптик, влияние антициклонального типа атмосферной циркуляции продолжится в начале новой рабочей недели. Впрочем, на фоне поступления холодного воздуха из северных регионов Европы, во второй половине недели произойдет снижение температуры на 6 – 10 градусов во всех областях.
На севере Левобережья ночью морозы временами окрепнут до 5 – 10 градусов мороза, а днем температурный фон ожидается близким к 0,
– писал Кибальчич.
Добавил, что не исключены местами осадки в виде мокрого снега. Однако, они будут преимущественно небольшими. Теплее всего – Одесской области и в Закарпатье.
По прогнозу Кибальчича, похождения в Украине ожидается уже с четверга, 7 марта.
Температура воздуха ночью 0 – 5 мороза, днем 3 – 8 тепла. В северо-восточных областях ночью 5 – 10 мороза, днем около 0.
Заметим, в восточных и северных областях 8 марта ожидается до -9. В субботу на Востоке местами снова до 10 градусов мороза. Впрочем, уже ночью воскресенья в Украине до -5 градусов.