Будет ли еще тепло в декабре и когда придет похолодание: прогноз на месяц
Декабрь в Украине, вероятно, станет классическим переходным периодом. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах -1– -4 градуса.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игорь Кибальчич на Meteoprog.ua.
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Погода на декабрь 2024: прогноз на месяц
Кибальчич писал, что декабрь, вероятно, будет классическим переходным периодом от осени к зиме. Однако на юге и в Крыму зимние условия могут наступить не в полной мере: средняя температура будет выше 0 градусов. Несмотря на это, в течение этого месяца возможны периоды морозной погоды. Впрочем, ожидается, что они будут кратковременными.
Между тем на остальной территории Украины среднемесячная температура ожидается в пределах -1 – -4 градусов. Больше только в высокогорных районах Карпат, в частности, местами до -5 – -7 градусов. По словам метеоролога, это соответствует многолетним показателям.
Первая декада декабря пройдет под влиянием малоподвижных процессов в поле повышенного атмосферного давления. Впрочем, ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, что охватит большую часть Европы.
Это приведет к резким колебаниям температуры, порывистому ветру и значительным осадкам в виде мокрого снега и дождя,
– отметил Кибальчич.
В то же время добавил, что в этот период температура воздуха превысит норму примерно на 2 – 6 градусов. Похолодание ожидается уже после 20 декабря. Его повлечет поступление холодного арктического воздуха с северо-запада. Впрочем, насколько сильным и длительным будет похолодание, пока неизвестно.
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Погода на 1 декабря
- На Западе существенных осадков не будет. Кое-где возможен туман, изморозь. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -3 – +2 градуса, днем +2 – +7, однако Карпатах в течение дня 0 – -5 градусов.
- На Севере без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура ночью -3 – +2 градуса, днем 0 – +5.
- В центральной части осадки не ожидаются. Кое-где туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров. Ночью -3 – +2 градуса, днем +1 – +6.
- На Юге также без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью -1 – +4, днем +3 – +8 градусов.
- На Востоке без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью -3 – +2, днем 0 – +5.