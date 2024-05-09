Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Украине на 10 мая

Погода в Украине, 10 мая, будет теплой. Во всех областях прогнозируют переменную облачность. Кое-где будет небольшой дождь.

Теплее всего будет в Крыму и на Закарпатье, холоднее всего – на Востоке Украины.

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Какой будет погода в регионах Украины

Переменная облачность. Без осадков, только днем в Сумской и Черниговской областях местами небольшой дождь,

– заявили синоптики.

По их данным, ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, на Юге страны – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха будет:

ночью 1 – 6 градусов тепла (на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине сильные заморозки 0 – 3);

на Закарпатье и побережье морей 5 – 10 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов;

на юге и юго-западе страны 17 – 22 градуса;

в Карпатах 10 – 15 градусов.

На Киевщине также переменная облачность, без осадков. Там будет юго-западный ветер, 3 – 8 метров в секунду. Температура по области ночью 1 – 6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, днем 14 – 19 градусов.

В Киеве ночью 3 – 5 градуса тепла, днем 16 – 18 градусов тепла.

Какой будет погода в регионах Украины

Киев – +16...+18

Ужгород – +18...+20

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +12...+14

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Погода на 10 мая / Фото Укргидрометцентр