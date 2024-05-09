Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Украине на 10 мая

9 мая 2024, 15:58
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине, 10 мая, будет теплой. Во всех областях прогнозируют переменную облачность. Кое-где будет небольшой дождь.

Теплее всего будет в Крыму и на Закарпатье, холоднее всего – на Востоке Украины.

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Какой будет погода в регионах Украины

Переменная облачность. Без осадков, только днем в Сумской и Черниговской областях местами небольшой дождь,
– заявили синоптики.

По их данным, ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, на Юге страны – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха будет:

  • ночью 1 – 6 градусов тепла (на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине сильные заморозки 0 – 3);
  • на Закарпатье и побережье морей 5 – 10 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов;
  • на юге и юго-западе страны 17 – 22 градуса;
  • в Карпатах 10 – 15 градусов.

На Киевщине также переменная облачность, без осадков. Там будет юго-западный ветер, 3 – 8 метров в секунду. Температура по области ночью 1 – 6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, днем 14 – 19 градусов.

В Киеве ночью 3 – 5 градуса тепла, днем 16 – 18 градусов тепла.

Какой будет погода в регионах Украины

  • Киев – +16...+18
  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +16...+18
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +16...+18
  • Луцк – +16...+18
  • Ровно – +16...+18
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +17...+19
  • Одесса – +19...+21
  • Николаев – +19...+21
  • Херсон – +19...+21
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +17...+19
  • Черкассы – +17...+19
  • Чернигов – +16...+18
  • Сумы – +16...+18
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +17...+19
  • Запорожье – +19...+21
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +15...+17
  • Харьков – +15...+17

Погода на 10 мая / Фото Укргидрометцентр

Автор: Діана Квасневська