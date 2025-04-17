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24 Канал Новости Украины Тепло и солнечно, но местами будут дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 18 апреля
17 апреля, 15:54
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Тепло и солнечно, но местами будут дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 18 апреля

Анжелика Байбак

В пятницу, 18 апреля, на большинстве территории Украины будет тепло, сухо и солнечно. Однако в некоторых регионах возможны дожди с грозами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 18 апреля

В пятницу, 18 апреля, в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что принесет небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины будет сухо и без осадков.

В общем, в пятницу, 18 апреля, будет теплая погода. Даже юго-восточный ветер, 7 – 12 метров в секунду, не будет ощущаться прохладным. По прогнозам синоптиков, только на побережье морей максимальная температура будет несколько ниже за счет прохладной водной поверхности.

Так, днем пригреет до +24 градусов. Ночью температура будет достигать +7 – +12 градусов тепла.

Какой будет температура в разных городах Украины

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +20...+22;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +21...+23;
  • Херсон +20...+22;
  • Симферополь +18...+20;
  • Кропивницкий +20...+22;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +21...+23;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +22...+23;
  • Харьков +21...+23.


Прогноз погоды на 18 апреля / Карта Укргидрометцентра

К слову, по прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться и в последующие дни. По меньшей мере до понедельника, 21 апреля, осадки прогнозируют в разных областях Украины.