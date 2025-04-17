Тепло и солнечно, но местами будут дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 18 апреля
В пятницу, 18 апреля, на большинстве территории Украины будет тепло, сухо и солнечно. Однако в некоторых регионах возможны дожди с грозами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 18 апреля
В пятницу, 18 апреля, в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что принесет небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины будет сухо и без осадков.
В общем, в пятницу, 18 апреля, будет теплая погода. Даже юго-восточный ветер, 7 – 12 метров в секунду, не будет ощущаться прохладным. По прогнозам синоптиков, только на побережье морей максимальная температура будет несколько ниже за счет прохладной водной поверхности.
Так, днем пригреет до +24 градусов. Ночью температура будет достигать +7 – +12 градусов тепла.
Какой будет температура в разных городах Украины
- Киев +21...+23;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Винница +20...+22;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +21...+23;
- Херсон +20...+22;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +22...+23;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды на 18 апреля / Карта Укргидрометцентра
К слову, по прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться и в последующие дни. По меньшей мере до понедельника, 21 апреля, осадки прогнозируют в разных областях Украины.