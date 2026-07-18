Часть Украины вновь накроют ливни: какая погода ожидается 19 июля
В воскресенье, 19 июля, в Украине будет жаркая погода. В отдельных регионах ожидаются сильный ветер и грозы.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 19 июля.
Где ожидаются жара и дожди?
В западных, Житомирской и Винницкой областях, а днем также местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях прогнозируются умеренные, местами значительные дожди с грозами. В отдельных районах также возможны град и порывы ветра со скоростью 15 –20 метров в секунду.
На остальной территории Украины осадков не ожидается.
Ветер преимущественно южный, а в западных областях – северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Ночью температура составит 13 – 18, на морском побережье – до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 26 – 31 градуса, а в западных областях – до 22 – 27 градусов.
Обратите внимание! Грозы и сильный ветер в западных, Житомирской, Винницкой, Черновицкой областях и в Карпатах могут привести к перебоям в работе коммунальных предприятий и транспорта.
Где испортится погода в Украине / Фото Укргидрометцентра
Какая погода в областных центрах?
- Киев +28…+30;
- Ужгород +25…+27;
- Львов +24…+26;
- Ивано-Франковск +22…+24;
- Тернополь +26…+28;
- Черновцы +26…+28;
- Хмельницкий +26…+28;
- Луцк +25…+27;
- Ровно +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Винница +26…+28;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +27…+29;
- Херсон +26…+28;
- Симферополь +25…+27;
- Кропивницкий +27…+29;
- Черкассы +25…+27;
- Чернигов +28…+30;
- Сумы +23…+25;
- Полтава +24…+26;
- Днепр +25…+27;
- Запорожье +26…+28;
- Донецк +23…+25;
- Луганск +24…+26;
- Харьков +25…+27.
Прогноз погоды на 19 июля 2026 года / Фото Укргидрометцентра
Напомним, что синоптик Виталий Постригань объяснил, почему волны жары в Украине становятся сильнее и продолжительнее. Прежде всего это глобальное потепление, которое повышает общую температуру. Также жару усиливают блокирующие антициклоны, которые не пропускают прохладный воздух и дожди.