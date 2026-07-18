Часть Украины вновь накроют ливни: какая погода ожидается 19 июля

В воскресенье, 19 июля, в Украине будет жаркая погода. В отдельных регионах ожидаются сильный ветер и грозы.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 19 июля.

Где ожидаются жара и дожди?

В западных, Житомирской и Винницкой областях, а днем также местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях прогнозируются умеренные, местами значительные дожди с грозами. В отдельных районах также возможны град и порывы ветра со скоростью 15 –20 метров в секунду.

На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Ветер преимущественно южный, а в западных областях – северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температура составит 13 – 18, на морском побережье – до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 26 – 31 градуса, а в западных областях – до 22 – 27 градусов.

Обратите внимание! Грозы и сильный ветер в западных, Житомирской, Винницкой, Черновицкой областях и в Карпатах могут привести к перебоям в работе коммунальных предприятий и транспорта.

Где испортится погода в Украине / Фото Укргидрометцентра

Какая погода в областных центрах?

Киев +28…+30;

Ужгород +25…+27;

Львов +24…+26;

Ивано-Франковск +22…+24;

Тернополь +26…+28;

Черновцы +26…+28;

Хмельницкий +26…+28;

Луцк +25…+27;

Ровно +25…+27;

Житомир +24…+26;

Винница +26…+28;

Одесса +24…+26;

Николаев +27…+29;

Херсон +26…+28;

Симферополь +25…+27;

Кропивницкий +27…+29;

Черкассы +25…+27;

Чернигов +28…+30;

Сумы +23…+25;

Полтава +24…+26;

Днепр +25…+27;

Запорожье +26…+28;

Донецк +23…+25;

Луганск +24…+26;

Харьков +25…+27.

Прогноз погоды на 19 июля 2026 года / Фото Укргидрометцентра

Напомним, что синоптик Виталий Постригань объяснил, почему волны жары в Украине становятся сильнее и продолжительнее. Прежде всего это глобальное потепление, которое повышает общую температуру. Также жару усиливают блокирующие антициклоны, которые не пропускают прохладный воздух и дожди.