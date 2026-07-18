Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 19 липня.
Де будуть спека і дощі?
У західних, Житомирській і Вінницькій областях, а вдень також місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях прогнозують помірні, подекуди значні дощі з грозами. В окремих районах також можливі град і шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду.
На решті території України опадів не очікується.
Вітер переважно південний, а в західних областях – північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Уночі температура становитиме 13 – 18, на морському узбережжі – до 21 градуса. Вдень повітря прогріється до 26 – 31 градуса, а в західних областях – до 22 – 27 градусів.
Зверніть увагу! Грози і сильний вітер у західних, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій областях та в Карпатах можуть призвести до перебоїв у роботі комунальних підприємств та транспорту.
Де зіпсується погода в Україні / Фото Укргідрометцентр
Яка погода в обласних центрах?
- Київ +28…+30;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +24…+26;
- Івано-Франківськ +22…+24;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +26…+28;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +26…+28;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +25…+27;
- Кропивницький +27…+29;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +28…+30;
- Суми +23…+25;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +25…+27.
Прогноз погоди на 19 липня 2026 рік / Фото Укргідрометцентр
Нагадаємо, що синоптик Віталій Постригань пояснив, що хвилі спеки в Україні стають сильнішими та тривалішими через кілька причин. Насамперед це глобальне потепління, яке підвищує загальну температуру. Також спеку посилюють блокуючі антициклони, що не пропускають прохолодне повітря та дощі.