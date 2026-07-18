Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 19 липня.

Де будуть спека і дощі?

У західних, Житомирській і Вінницькій областях, а вдень також місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях прогнозують помірні, подекуди значні дощі з грозами. В окремих районах також можливі град і шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду.

На решті території України опадів не очікується.

Вітер переважно південний, а в західних областях – північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Уночі температура становитиме 13 – 18, на морському узбережжі – до 21 градуса. Вдень повітря прогріється до 26 – 31 градуса, а в західних областях – до 22 – 27 градусів.

Зверніть увагу! Грози і сильний вітер у західних, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій областях та в Карпатах можуть призвести до перебоїв у роботі комунальних підприємств та транспорту.

Де зіпсується погода в Україні / Фото Укргідрометцентр

Яка погода в обласних центрах?

Київ +28…+30;

Ужгород +25…+27;

Львів +24…+26;

Івано-Франківськ +22…+24;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +26…+28;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +25…+27;

Рівне +25…+27;

Житомир +24…+26;

Вінниця +26…+28;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +25…+27;

Кропивницький +27…+29;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +28…+30;

Суми +23…+25;

Полтава +24…+26;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +24…+26;

Харків +25…+27.

Прогноз погоди на 19 липня 2026 рік / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптик Віталій Постригань пояснив, що хвилі спеки в Україні стають сильнішими та тривалішими через кілька причин. Насамперед це глобальне потепління, яке підвищує загальну температуру. Також спеку посилюють блокуючі антициклони, що не пропускають прохолодне повітря та дощі.